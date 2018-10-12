النيابة العامة: احذر الاتصالات والرسائل التي تطلب معلوماتك المصرفية!
جددت النيابة العامة، اليوم الجمعة، تحذيرها من الاتصالات والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب معلوماتك المصرفية أو الأرقام السرية.
وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحصول على هذه المعلومات تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها، وهو ما يعد جريمة معلوماتية.
كما أشارت أن كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية ” الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية او ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات او معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات ” ، يعاقب بالجسن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى العقوبتين.
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