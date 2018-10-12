النيابة العامة: احذر الاتصالات والرسائل التي تطلب معلوماتك المصرفية!

نايف السالم(صدى):

جددت النيابة العامة، اليوم الجمعة، تحذيرها من الاتصالات والرسائل النصية أو الإلكترونية التي تطلب معلوماتك المصرفية أو الأرقام السرية.

وأوضحت النيابة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن الحصول على هذه المعلومات تمكن المحتالين من اختراق الحسابات، وسحب وتحويل الأموال منها، وهو ما يعد جريمة معلوماتية.

كما أشارت أن كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية الآتية ” الوصول دون مسوغ نظامي صحيح إلى بيانات بنكية او ائتمانية أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول على بيانات او معلومات أو اموال أو ما تتيحه من خدمات ” ، يعاقب بالجسن مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال أو بإحدى العقوبتين.