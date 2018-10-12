مدرب المنتخب العراقي: المواجهة مع الأرجنتين كانت صعبة

نواف السالم(صدى):

صرح سريتشكو كاتانيتس، مدرب المنتخب العراقي، الذي خسره بـ 4 أهداف دون مقابل أمام منتخب الأرجنتين، بأن المواجهة مع ” الأرجنتين ” كانت صعبة جدًا، خاصة وأنه يُعد من أكبر وأقوى المنتخبات العالمية.

وأضاف ” كاتانيتس ” خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم بعد لقاء فريقه بمنتخب الأرجنتين: ” الجميل أننا نتعرف على مستوى فريقنا وإمكاناته، ونتمنى أن نتحسن في المباراة القادمة وحصلت على معلومات كبيرة، والآن اتضح أن لدينا ضعف في الجانب البدني ” .

وأشار مدرب المنتخب العراقي إلى أن الفريق كان جيدًا نوعًا ما في المستوى العام، ولكن الفريق لم يكن متقارب في وسط الملعب ولم يكن هناك قتال على الكرة من قبل اللاعبين.

أما فيما يتعلق بالمواجهة القادمة في البطولة مع المنتخب الوطني، قال: ” المواجهة ستكون قوية وسيبقي على ذات اللاعبين الذين استدعاهم للبطولة ” .