وزير التعليم يوجه باعتماد الملف الإعلامي الموحد

علي القحطاني(صدى):

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، توجيهًا إلى جميع الجامعات والمؤسسات العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعات الوزارة، لاعتماد الملف الإعلامي الصادر عن الإدارة العامة للإعلام والاتصال.

وأوضح الوزير في توجيهه أن الملف الإعلامي يستخدم كمرجع إعلامي للوزارة والجامعات والملحقيات الثقافية وإدارات التعليم؛ لرصد وتوثيق كل ما يصدر أو يرد عن وزارة التعليم في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما أشار إلى أهمية تزورد إدارة الملف الإعلامي بكافة البرامج والفعاليات والتقارير ليتم رصدها وتوثيقها وأرشفتها، موجهًا كل قطاع بتحديد منسق من إدارة الإعلام والاتصال للتواصل مع الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالوزارة.