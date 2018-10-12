لبناء مول السعودية.. ” الفطيم ” الإماراتية تدعو المقاولين لتقديم العطاءات

عادل الحربي(صدى):

بدأت مجموعة ” ماجد الفطيم ” الإماراتية في دعوة مقاولين؛ لتقديم عطاءاتهم مطلع شهر فبراير القادم؛ وذلك لتولي بناء ” مول السعودية ” .

حيث تعتزم الشركة على إنشاءه في الرياض بتكلفة تتراوح بين 1.5 – 2 مليار دولار، وصرحت مصادر بأن هذا المشروع سُيقام بحي ” النرجس ” شمال الرياض عند تقاطع طريقي الثمامة وأبي بكر الصديق.

وسيتم إنشاء ” مول السعودية ” على مساحة تزيد على 866 ألف متر مربع، ويتضمن مساحة للتزلج وفندقًا وحديقة رئيسية والعديد من المرافق الأخرى.

وعن المقاولين التي دعتهم المجموعة لتولي إنشاء المول، هم ” تاف التركية، ونسما السعودية، وساليني أمبريلو الإيطالية، ولارسن آند توبر و الهندية، والإنشاءات العربية اللبنانية، وأوراسكوم المصرية، والمقاولون المتحدون اللبنانية، والسيف للمقاولات السعودية ” .

وكشفت المجموعة أنها اختارت ” كاليسون آر تي كي إل الأمريكية، وخطيب وعلمي اللبنانية، وفايسفول كلود البريطانية ” كاستشاريين للمشروع.

من الجدير بالذكر أن مجموعة ” ماجد الفطيم ” كانت قد أعلنت في فبراير 2016 أنها تعتزم استثمار 14 مليار ريال؛ لإنشاء مركزي تسوق عالميين في الرياض.