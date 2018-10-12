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دراسة تتوصل إلى العلاقة بين النوم وإنجاب النساء

دراسة تتوصل إلى العلاقة بين النوم وإنجاب النساء
أماني الغامدي(صدى):

توصلت دراسات جديدة إلى أن الالتزام بموعد منتظم للنوم يوميا ضروري بالنسبة للنساء اللواتي يأملن في تأسيس أسرة بسرعة أكبر فالنوم السليم و الكافي هو عنصر أساسي من عناصر الحياة الصحية.

وكشفت الدراسات أن النوم و الوقت الذي تستغرقه الأنثى له علاقة لتصبح حاملا،كما عند الرجال الذين ينامون لساعات قليلة كان عدد الحيوانات المنوية أقل و نسبة الحيوانات المنوية غير الطبيعية أعلى.

الجدير بالذكر أن أن مشكلات ضعف الخصوبة تزيد مع السن، وقد تتفاقم بسبب التدخين وشرب الخمر والتوتر والنظام الغذائي .


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