أسعار الذهب تتراجع لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب الجمعة مع استقرار الدولار، ولكنها تتداول قرابة أعلى مستوياتها في أكثر من عشرة أسابيع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسط الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.

وهبط سعر التسليم الفوري للذهب 0.56% إلى مستوى 1217.21 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:43 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن قفز السعر بنسبة 2.5% أمس محققاً أكبر مكاسبه منذ يونيو/حزيران 2016.

كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1220.20 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات – عند مستوى 95.1070.