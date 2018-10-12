أسعار الذهب تتراجع لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
انخفضت أسعار الذهب الجمعة مع استقرار الدولار، ولكنها تتداول قرابة أعلى مستوياتها في أكثر من عشرة أسابيع وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.5%، وسط الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية.
وهبط سعر التسليم الفوري للذهب 0.56% إلى مستوى 1217.21 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:43 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن قفز السعر بنسبة 2.5% أمس محققاً أكبر مكاسبه منذ يونيو/حزيران 2016.
كما تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.6% إلى 1220.20 دولار للأوقية.
واستقر مؤشر الدولار – الذي يقيس أداءه أمام سلة من ست عملات – عند مستوى 95.1070.
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