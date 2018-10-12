بـ ” صباحية عرسها ” .. سيدة تخون زوجها وتقتل شقيقته

القاهرة(صدى):

قامت سيدة مصرية بخيانة زوجها بـ ” صباحية عرسها ” ، كما أقدمت على قتل شقيقة زوجها بعد علمها بواقعة الخيانة.

وبالتطرق للتفاصيل، وقعت الزوج في علاقة آثمة مع أحد الجيران بـ ” ليلة الصباحية ” ، وظلت على علاقة به مدة عامل كامل، مستغلة انشغال زوجها بالذهاب إلى العمل.

علمت شقيقة الزوج بخيانة المرأة لشقيقها بعد أن استمعت لمكالمات هاتفية تجمع الطرفين، وقررت مواجهة زوجة أخيها، لتعترف المتهمة أنها وقعت في عشق أحد جيرانها منذ ” صباحيتها ” ، لتقرر المتهمة التخلص من شقيقة زوجها بعد ذلك.

حيث استغلت المتهمة عدم وجود أي أشخاص في منزل العائلة، وصعدت إلى شقة شقيقة زوجها وطعنتها طعنات نافذة؛ لتتخلص منها بعد أن علمت بواقعة الخيانة.

يُذكر أن المتهمة اعترفت خلال التحقيقات بقيامها بقتل شقيقة زوجها، بعد علمها بواقعة الخيانة.