هدف مارسيال يتسبب في خسائر بالملايين لمانشستر يونايتد

ماجد محمد(صدى):

كلف هدف أنثوني مارسيال، لاعب فريق مانشستر يونايتد في شباك نيوكاسل الأسبوع الماضي خزينة النادي الكثير من الأموال، حيث حصد الثلاث نقاط في تلك المباراة التي انتهت بفوز مانشستر يونايتد على نيوكاسيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقلب نادي مانشستر يونايتد تأخره من هدفين إلى فوز بثلاثية بمباراة درامية أمام نيوكاسل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي المباراة التي شهدت على توقيع مارسيال لهدف التعادل الثاني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر المباراة.

ونصت عقود صفقة انضمام مارسيال لليونايتد على دفع إدارة الشياطين الحمر 7.2 مليون جنيه إسترليني لنادي موناكو حال تمكن المهاجم الفرنسي من إحراز 25 هدف في بطولة الدوري، وهو ما سيتم تطبيقه بعد هدفه في شباك نيوكاسل.