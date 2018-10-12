” الجوازات ” توضح أنواع وثائق السفر المعتمدة

حمود العنزي(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أن سجل الأسرة وسيلة إثبات للتابعين داخل المملكة، ولا تخول صاحبها للسفر خارج المملكة.

وأوضحت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنواع وثائق السفر المعتمدة والتي تمثلت في ” بطاقة الهوية الوطنية، وجواز السفر “.

وأشارت إلى أن بطاقة العوية الوطنية يمكن السفر بها لدول مجلس التعاوت الخليجي فقط، ولا يمكن حملها خارج دون المجلس، بينما جواز السفر يمكن السفر به إلى الدول المسموح بالسفر إليها حيث أنه الوثيقة الرسمية خلال السفر ويجب وجود جواز سفر مستقل لكل مسافر.