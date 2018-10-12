محاولة انتحار المطربة سيلينا غومير

واشنطن(صدى):

انتقلت المطربة العالمية الأمريكية سيلينا غومير إلى مستشفى “ سيدارز سيناي ” في لوس أنغلوس ، وذلك بعد محاولتها الانتحار إثر تعرضها لصدمة عاطفية ، أدى بها إلى قطع شرايين أحد ذراعيها.

رفضت المطربة سيلينا غوميز تلقى العلاج النفسي ، وحاولت الخروج من المستشفى ،ولكن الأطباء أجربوها على البقاء.

يذكر أن سيلينا غوميز تعاني من الإكتئاب عقب زواج صديقها السابق المطرب “ جاستن بيبر ” ، من “ هالي بلدوين ” .