محاولة انتحار المطربة سيلينا غومير
انتقلت المطربة العالمية الأمريكية سيلينا غومير إلى مستشفى “ سيدارز سيناي ” في لوس أنغلوس ، وذلك بعد محاولتها الانتحار إثر تعرضها لصدمة عاطفية ، أدى بها إلى قطع شرايين أحد ذراعيها.
رفضت المطربة سيلينا غوميز تلقى العلاج النفسي ، وحاولت الخروج من المستشفى ،ولكن الأطباء أجربوها على البقاء.
يذكر أن سيلينا غوميز تعاني من الإكتئاب عقب زواج صديقها السابق المطرب “ جاستن بيبر ” ، من “ هالي بلدوين ” .
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 19 دقيقة
عندي الحل…
بما انها مسيحيه …
انا مستعد اكون بورعي فرند بتعها بدل القعره الي شحطها وسحب عليها..