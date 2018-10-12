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محاولة انتحار المطربة سيلينا غومير

محاولة انتحار المطربة سيلينا غومير
واشنطن(صدى):

انتقلت المطربة العالمية الأمريكية سيلينا غومير إلى مستشفى  “ سيدارز سيناي ” في لوس أنغلوس ، وذلك بعد محاولتها الانتحار إثر تعرضها لصدمة عاطفية ، أدى بها إلى قطع شرايين أحد ذراعيها.

رفضت المطربة سيلينا غوميز تلقى العلاج النفسي ، وحاولت الخروج من المستشفى ،ولكن الأطباء أجربوها على البقاء.

يذكر أن سيلينا غوميز تعاني من الإكتئاب عقب زواج صديقها السابق المطرب “ جاستن بيبر ” ، من “ هالي بلدوين ” .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 182 ] نشر منذ 19 دقيقة

عندي الحل…
بما انها مسيحيه …
انا مستعد اكون بورعي فرند بتعها بدل القعره الي شحطها وسحب عليها..

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