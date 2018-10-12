​بولينجر موتورز تعلن عن شاحنة بيك أب كهربائية جديدة

متابعة ـ اميرة خالد(صدى):

على الرغم من أن نموذج بولينجر B1 لم يقدم بعد ، فإنه يتم الآن الكشف عن موديل B2, وتقول بولينجر أنها بينما تعمل على المراحل النهائية من تطوير شاحنتها B1 Sport Utility الكهربائية بالكامل ، فإن الطراز B2 الجديد بالكامل هو الخيار المنطقي التالي وتشير الشركة إلى أنها شاحنة كهربائية جديدة بالكامل ذات دفع رباعي وهي شاحنة صغيرة تستخدم للسير بالطرق في المدينة.

ويتضمن الطراز B2 الجديد كل ما يوجد من خيارات في موديل B1 ، ولكن يتم اضافة مزيد من الاثارة للموديل الثاني وقالت الشركة أنه كان من المفترض أن تستخدم كلا من B1 و B2 في تأسيس مجموعة سيارات الشركة والآن بعد أن أصبح لديها الكثير من التفاصيل المميزة من اختبار النموذج الأولي B1 ، يمكن أن تضع الشركة كل هذه المعرفة الهندسية في سيارات B1 و B2 .

وكلا الشاحنتين الرياضيتين يأتي بمحركين، نظام الدفع بالعجلات الأربعة، التعليق الهيدروليكي ، بطارية 120 كيلو وات في الساعة. كما تحتوي على الكثير من مساحة التخزين وفتحات فريدة لنقل البضائع الطويلة اذ تؤكد الشركة أن السيارة مصممة للتخزين. وتتميز بصندوق خلفي كبير يتسع لحمولات أكبر. وسيتم بناء الطراز B2 في عام 2020 جنبا إلى جنب مع شاحنة بيك اب B1 التابعة للشركة.