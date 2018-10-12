ما لا تعرفيه عن الأمراض التي يسببها طلاء الأظافر

أماني الغامدي(صدى):

كشفت دراسات حديثة أن طلاء الأظافر يمكن أن يحتوي على مركبات سامة؛ تؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل ” العقم والسرطان ” .

حيث قام الباحثون بفحص 40 نوعًا مختلفًا من طلاء الأظافر التي يدعي مصنعوها بخلوها من المواد الكيماوية، وظهر أنها تحتوي على مواد كيماوية عالية السُميّة مثل مادة ” THPH ” ، والتي ظهرت في 60% من العينات التي تم فحصها.

وتتسبب هذه المادة باضطرابات في الهرمونات والإصابة بالعقم، ومتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، بالإضافة إلى بعض أنواع السرطان أهمها ” سرطان الثدي ” .

كما تبين أن أنواعًا كثيرة من طلاء الأظافر احتوت على مواد سامة مثل مادة ” الرصاص ” التي تتسبب بـ ” التقيؤ ” وفقدان السمع، وصعوبات التعلم لدى الأطفال.