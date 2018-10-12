وظائف خالية للنساء بمجموعة ” عبور ” في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

تعلن مجموعة شركة مراكز تنمية الإنسان ” عبور ” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة – عبر موقعها الإلكتروني- عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة للنساء، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، والقصيم، وجازان.

وأشارت إلى الوظائف المطلوبة:

– أخصائيات علم نفس (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص علم نفس، يشترط وجود تصنيف هيئة التخصصات الصحية، و ممرضة (القصيم): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص التمريض، يشترط وجود تصنيف هيئة التخصصات الصحية وأخصائيات تربية خاصة بجيمع المسارات/ علاج طبيعي/ علاج وظيفي/ تمريض/ خدمة اجتماعية/ علم نفس (جازان): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في التخصص المطلوب.

وطالبت الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الروابط التالية هنا و هنا .