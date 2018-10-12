القس الذي سبب أزمة بين ترامب و أردوغان يحاكم اليوم بتركيا

أنقرة(صدى):

مازالت قضية القس الأميركي أندرو برانسون، المسجون في تركيا ، تحترق مثل فتيل بطيء لمدة عامين تقريباَ، لاتهامه بالإرهاب بالتجسس بين واشنطن وأنقرة، فمن المقرر أن تبدأ جلسته اليوم عند الساعة 7,00 ت غ، في محكمة علي آغا بشمال إزمير.

وفي سياق متصل ، تتسبب هذه القضية بأزمة كبيرة في العلاقات بين تركيا و أمريكا فقد توعد الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بفرض عقوبات كبيرة لتركيا ما لم ترفع عنه أمريكا الإقامة الجبرية و إجراءات مغادرة البلاد.

وكان برانسون يشرف على كنيسة بروتستانتية في إزمير ، فرضت عليه الإقامة الجبرية بعد عامين من الحبس، بتهمة الارهاب والتجسس.