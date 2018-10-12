وظائف شاغرة للجنسين بخطوط الطيران السعودية الخليجية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة خطوط الطيران السعودية الخليجية، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للمواطنين والمواطنات، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، على أن يستمر حتى 11 نوفمبر 2018م.

وأوضحت الشركة ان الوظائف متاحة لحمَلة الدرجة الجامعية بعدد من التخصصات تحت مسمى ” مدير المنتج تعريف وضمان الجودة، ومضيف طيران ” ؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الدمام.

وأشارت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي هنــا .

كما أضافت أنه يمكن إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، وسيتم التواصل مع المتقدم في حال وجود أي شواغر تناسب مؤهلاته.