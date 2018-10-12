اكتشفي فوائد الصنوبر في التخسيس‎

أميرة خالد(صدى):

يعتبر الصنوبر من الأشجار التي تزرع في أماكن ذات مناخ بارد أو معتدلاً، كما أن الصنوبر يمتاز بإحتوائه على المصادر الغنية بالفيتامينات والمعادن المتنوعة والمفيدة في حرق الدهون وقدرته على التخسيس .

وهذه بعض فوائد حبوب الصنوبر :

يحتوي على حمض البينوليك الذي يعمل على كبح الشهية .

– يعمل على تخليص الجسم من السعرات الحرارية الزائدة خلال فترة التخسيس .

– يعمل على تعزيز المناعة أثناء الرجيم .

– يحمي الجسم من الإصابة بالأنيميا خلال فترة التخسيس .

– يمد الجسم بالأحماض الأمينية المشبعة التي تفيد وتزيد من فعالية التخسيس.