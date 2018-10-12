” السيسي ” : مصر قادرة على تحقيق الانتصارات على الجيش الاسرائيلي

القاهرة(صدى):

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الذكرى الـ 45 لحرب أكتوبر 1973، أن اسرائيل اختارت السلام مع مصر ووقف الحرب؛ نتيجة الخسائر الكبيرة التي منيت بها إسرائيل في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وقال ” السيسي ” خلال الندوة التثقيفية التي نظمها الجيش المصري، أن إمكانيات الجيش المصري وخبراته تجعله قادرًا على تحقيق الإنتصارات على الجيش الإسرائيلي؛ في حال حدوث أي مواجهة بين الطرفين.

وعن ” حرب 73 ” ، أكد ” السيسي ” أنها سببت آلاف القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي وأن السلام بالنسبة لإسرائيل كان خيارًا استراتيجيًا اختارته من أجل وقف الخسائر والأضرار التي لحقت بها وتجنبا لحروب أخرى ضد الجيش المصري.

وأضاف: ” ما حققه الجيش المصري خلال حرب أكتوبر كان معجزة حقيقية؛ لأن ذلك الإنجاز عصف بكل الحسابات العسكرية والسياسية ” .