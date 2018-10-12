رد قوى من البحرين على التصريحات القطرية التركية بشأن اختفاء خاشقجي

نايف السالم(صدى):

علق وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد على التصريحات القطرية التركية التي تحمل المملكة المسؤولية عن اختفاء خاشقجي، قائلا إن الهدف هو المملكة العربية السعودية وليس البحث عن أي حقيقة .. ارموا أقنعتكم فنحن معها بأرواحنا.

وأوضح أن عداء الجزيرة للمملكة العربية السعودية وتجنيها وكذبها المستمر يعكس سياسة قطرية لا يمكن التصالح معها .

يذكر أن المملكة قد طلبت من تركيا تشكيل فريق تحقيق مشترك لكشف غموض اختفاء خاشقجي، معلنا عن تأييد بلاده وشعب البحرين للمملكة في مواجهة الاستقطاب السياسي الذي تتعرض له على خلفية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا قبل 10 أيام.