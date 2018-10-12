أهمها الزيوت.. 4 طرق بسيطة للحفاظ على البشرة نظيفة ومشرقة

أميرة خالد(صدى):

تتعرض البشرة للعديد من الضغوط الداخلية والاعتداءات الخارجية ، لها تلجأ السيدات لتنظيف البشرة كخطوة أساسية في روتينها التجميلي ، كما تنشط المختبرات التجميلية ابتكار صيغ جديدة دائمًا تزيد من فعالية تنظيف البشرة وتجعل منه وقتاً ممتعاً أيضاً .

وهذه 4 صيغ متجددة تساهم في تخلي البشرة من الشوائب المتراكمة على سطحها وتركها صافية ونقية :

1- الزيوت

قد تكون زيوتًا طبيعية أو مستحضرة تتميز بتركيبتها الزيتية، أما أهم ما يميزها ففعاليتها في إزالة مختلف أنواع الماكياج بما فيها المضادة للماء. تتميز الزيوت بملمسها الناعم وإمكانيّة استعمالها بشكل يومي من دون أن تُلحق أي أذى بالبشرة. وهي تناسب مختلف أنواع البشرات من الجافة إلى الدهنيّة مروراً بالمختلطة.

دفئي القليل من الزيت المزيل للماكياج بين راحتي يديكِ قبل تدليكه بحركات دائريّة على بشرتكِ ثمّ امسحيه بقطعة قطنيّة لتزول معه كل بقايا الماكياج المتراكمة على بشرة الوجه والعينين. اشطفي بعد ذلك وجهكِ بالماء وجفّفي بشرتك فتصبح جاهزة لاستقبال مستحضر العناية الليلية.

2- البلسم

يتميّز البلسم المزيل للماكياج بصيغته الغنيّة مما يجعل منه فعالًا في إزالة الماكياج وتأمين النعومة لمختلف أنواع البشرات بما في ذلك الجافة. يدلّل هذا المستحضر البشرة، إذ يغذّيها ويلعب دوراً مضاداً للتجاعيد في بعض الأحيان.

استعملي البلسم المزيل للماكياج تماماً كما تستعملين الزيت، وسخّنيه قليلاً بين يديكِ قبل تدليكه على البشرة. أضيفي إليه القليل من الماء ثمّ دلّكيه من جديد على البشرة والعينين قبل شطفه بالماء. يتكوّن البلسم عادةً من أساس زيتيّ مما يجعله ناعماً ومثالياً على منطقة محيط العينين.

3- الجل

تتميّز صيغة الجل الهلاميّة بكونها مثالية على البشرات العاديّة والدهنيّة، فهي تزيل الماكياج كما تنقّي وتنعش البشرة.

تركيبة الجل تكون أكثر خفّة وليونة من البلسم، وهي بذلك تنظّف البشرة بالعمق دون أن تترك أي آثار دهنيّة عليها. يتمّ تدليك الجل على البشرة ثمّ شطفه بالماء ولكن انتبهي إلى أن هذا النوع من مزيل الماكياج لا يناسب منطقة محيط العينين، فتركيبته الخالية من الزيوت ليست فعّلة في إزالة ماكياج العينين إلا إذا كان مذكوراً على عبوته أنه مخصص أيضاً لهذا الغرض.

4- الكريمات الراغية

هي الصيغة الأكثر تجدداً كونها تجمع بين كثافة الكريم وخفّة الرغوة. تتميّز بنعومتها على البشرة وهي تزيل آثار الماكياج والغبار المتراكمة عليها. يكفي خلط القليل من الكريم الراغي مع الماء بين راحتي اليدين للحصول على رغوة تساهم في تنظيف البشرة بالعمق وتحضيرها لاستقبال أمصال وكريمات العناية.