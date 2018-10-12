حماية الواتساب من الاختراق والتجسس بدون برامج

وكالات(صدى):

ظهر في الآونة الأخيرة عدد من الشكاوى التي تفيد باختراق حسابات تطبيق ” واتساب ” من قبل المواطنين والتي يقوم القراصنة بعد اختراق هذه الحسابات والإطلاع على الرسائل الصوتية والنصية والصور والفيديو إلى غير ذلك.

و تعد من أبرز الحيل التي تستخدم لاختراق الواتس الإعلانات الجذابةالتي تتطلب رابط للدخول فيه و تحميل محتوي ضار آلياَ و أيضاَ حيل الرسائل التي تحذر من إغلاق الواتس لمدة 48 ساعة .

و في سياق متصل ، أكد الخبراء على ضرورة إعداد الخصوصية في تطبيق الواتس أب ،وذلك عن طريق الدخول إلى” الإعدادات ” بعد ذلك خيار ” الحساب ” ثم ” الخصوصية “و إجراء المتبع للحفاظ على كل شيء.