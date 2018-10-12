  • الجمعة 12

    أكتوبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. حماية الواتساب من الاختراق والتجسس بدون برامج

حماية الواتساب من الاختراق والتجسس بدون برامج

حماية الواتساب من الاختراق والتجسس بدون برامج
وكالات(صدى):

ظهر في الآونة الأخيرة عدد من الشكاوى التي تفيد باختراق حسابات تطبيق ” واتساب ” من قبل المواطنين والتي يقوم القراصنة بعد اختراق هذه الحسابات والإطلاع على الرسائل الصوتية والنصية والصور والفيديو إلى غير ذلك.

و تعد من أبرز الحيل التي تستخدم لاختراق الواتس الإعلانات الجذابةالتي تتطلب رابط للدخول فيه و تحميل محتوي ضار آلياَ و أيضاَ حيل الرسائل التي تحذر من إغلاق الواتس لمدة 48 ساعة .

و في سياق متصل ، أكد الخبراء على ضرورة إعداد الخصوصية في تطبيق الواتس أب ،وذلك عن طريق الدخول إلى” الإعدادات ” بعد ذلك خيار ” الحساب ” ثم ” الخصوصية “و إجراء المتبع للحفاظ على كل شيء.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *