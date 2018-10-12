صحة الرياض: أجرينا 420 عملية عيون من خلال 37 عيادة دائمة بمستشفيات المنطقة

محمد السعران(صدى):

دشنت صحة الرياض مؤخرا فعالياتها بمناسبة اليوم العالمي للبصر تحت شعار ” العناية بالعين في كل مكان “ والذي يتم الاحتفال سنويا في الخميس الثاني من شهر أكتوبر وذلك من خلال محاضرات تثقيفية للكوادر الطبية ومعرض مصاحب بهدف رفع مستوى الجودة لتحقيق أفضل النتائج لمراجعي المستشفيات والعيادات التابعة لصحة الرياض .

وكشف المنسق الوطني لمكافحة العمى مدير إدارة المسشتفيات في ” صحة الرياض ” الدكتور عصام بن سعد الغامدي أن عدد عمليات العيون التي اجريت في صحة الرياض عام 2018حتي تاريخه بلغت 420 عمليه بينما جراحات اليوم الواحد 540 عمليه (منها 20 اسعافيه،520 مجدوله) وبلغ عدد مراجعي عيادات العيون 58،768 مراجع ، لافتاً أن نسبة النمو في مشاكل الإعاقة البصرية 1,2 % سنوياً.

وأضاف أن ” صحة الرياض ” عملت خلال عام 2017 على وضع الآليات المناسبة لمواجهة هذا التحدي , فتم استقطاب المزيد من الكفاءات الطبية في تخصص طب وجراحة أمراض العيون , و تم تأمين التجهيزات اللازمة لتشغيل عيادات العيون في كافة مستشفيات المنطقة ( 37 عيادة دائمة ) ، كما تم تدعيم أقسام الطوارئ في مستشفيات المنطقة بالامكانات اللازمة .

يذكر بأن صحة الرياض ستقيم حملة ميدانية تزامنا مع اليوم العالمي للبصر في الأماكن العامة والمراكز التجارية يتم من خلالها توعية أفراد المجتمع وإجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات من خلال الفرق المتخصصة وقدمت صحة الرياض شكرها لمراكز الاستشاريون لطب العيون لرعايتها فعاليات هذه الحملة .