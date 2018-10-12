بعد الإعلان عن حالته الصحية.. ” بن مساعد ” يتفاعل مع محبيه

عادل الحربي(صدى):

تفاعل الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، اليوم الجمعة، مع محبيه الذين يرغبون في الاطمئنان على حالته الصحية ومراسلته.

وقال ” بن مساعد ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” بودي لو أستطيع أن أرد على الجميع كل بإسمه ولكن لأن عدد من تكرم علي من الأحبة بعبارات كريمة عدد كبير يتعذر ذلك وهذا والله من نعم ربي عز وجل سبحانه الكبرى علي وهذا كرم بالغ فوق ما أستحق ولا أقدر على مجاراته إلا بالدعاء لكم أن يجزيكم الله عني خيرًا ويسعدكم ويعافيكم ويحفظ لكم أحبابكم “.

وكان الأمير عبدالرحمن بن مساعد خضع لعدد من الفحوصات الطبية، ومن المحتمل خضوعه لعملية جراحية في الكتف؛ بسبب خلع قديم في الكتف تسبب في آلام متكررة “.

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