” إنريكي ” يوضح سبب صعوبة الانضمام إلى قائمة أسبانيا
قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي، إن الانضمام إلى قائمة المنتخب يزداد صعوبة بسبب المستوى الكبير الذي أظهره جميع اللاعبين.
معلقا نتيجة الفوز على ويلز 4-1 في كارديف بمباراة ودية:” يزداد الأمر صعوبة، ليس فقط للانضمام للتشكيلة الأساسية وإنما للوجود في القائمة، هذا أمر يعجبني كمدرب لوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يمكنهم الانضمام للمنتخب “.
وأضاف:”كانت مباراة قوية سعدت خلالها باداء الفريق على مدار الـ90 دقيقة، بدأنا المباراة بغرض الفوز وضغطنا بشكل كبير على الخصم، موضحا:” من المهم أننا لم نستهتر بالمباراة لكونها ودية، إنها فرص للاعبين الذين لا يلعبون كثيراً كما أن الفوز دائماً ما يشكل حافزاً قبل المباراة القادمة ” .
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