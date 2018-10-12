” إنريكي ” يوضح سبب صعوبة الانضمام إلى قائمة أسبانيا

طلال الغامدي(صدى):

قال المدير الفني لمنتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي، إن الانضمام إلى قائمة المنتخب يزداد صعوبة بسبب المستوى الكبير الذي أظهره جميع اللاعبين.

معلقا نتيجة الفوز على ويلز 4-1 في كارديف بمباراة ودية:” يزداد الأمر صعوبة، ليس فقط للانضمام للتشكيلة الأساسية وإنما للوجود في القائمة، هذا أمر يعجبني كمدرب لوجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الذين يمكنهم الانضمام للمنتخب “.

وأضاف:”كانت مباراة قوية سعدت خلالها باداء الفريق على مدار الـ90 دقيقة، بدأنا المباراة بغرض الفوز وضغطنا بشكل كبير على الخصم، موضحا:” من المهم أننا لم نستهتر بالمباراة لكونها ودية، إنها فرص للاعبين الذين لا يلعبون كثيراً كما أن الفوز دائماً ما يشكل حافزاً قبل المباراة القادمة ” .