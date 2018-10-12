في ميلان.. التعاقد مع باكيتا وحديث عن استعادة ” إبراهيموفيتش “

ماجد محمد(صدى):

وضع المدير الرياضي لنادي ميلان الإيطالي، البرازيلي، ليوناردو، النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ضمن قائمة اللاعبين المحتمل ضمهم إلى الفريق بحلول موسم الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال ليوناردو في تصريحات صحفية، أمس الخميس، إنه فكر بالفعل في ضم اللاعب المخضرم الذي يرتبط بعقد حتى 2019 مع نادي لوس أنجليس جالاكسي الأمريكي.

من جهة أخرى، أعلن النادي الإيطالي إتمام الاتفاق لضم لاعب الوسط البرازيلي الشاب لوكاس باكيتا من نادي فلامينجو، على أن يفعل العقد رسميا في يناير المقبل، بينما سيلتحق اللاعب بميلان في يونيو المقبل، مع مطلع الموسم الجديد.

جدير بالذكر ان التعاقد مع باكيتا ذو ال21 عاما، سيكلف خزينة ميلان 35 مليون يورو.