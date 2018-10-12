” روتانا ” تكشف موقفها من حذف أرشيف المطربين من على قناتها بيوتيوب
كشف سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا القابضة، عن موقف الشركة من حذف أرشيف بعض المطربين من على قناة ” روتانا ” بموقع ” يوتيوب ” .
وقال ” الهندي ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” ماعم يصير شي ولا راح يصير كل الكليبات موجودة ” .
يُذكر أنه تم تداول أخبار عن قيام شركة روتانا بتوقيع اتفاقية حصرية طويلة الأجل مع شركة ” ديزر ” لتوزيع المحتوى السمعي لمجموعة روتانا رقميًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبناءً على هذا الاتفاق تم حذف محتوى ” روتانا ” من اليوتيوب، ومواقع الأغاني المماثلة، وهو الأمر الذي أغضب الفنانة اللبنانية إليسا.
اترك تعليقاً