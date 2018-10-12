بعد زواج دام سنتين.. سيدة تطلب الخلع: ” ما بيعرفش يجيب حقه من الجيران “
طلبت سيدة الخلع من زوجها بعد زواج دام لعامين بسبب أنه ضعيف الشخصية ويخاف من الصوت العالي، قائلة: ” بيخاف من المشاكل مع الجيران، وبيتنازل عن حقه بسبب شخصيته الضعيفة “.
وأضافت الزوجة، قائلة: ” عمري ما اتخيلت إن حظي هيقع مع راجل ما بيعرفش يجيب حقه تعبت معاه سنتين ومش قادرة أكمل “.
وبكت الزوجة، قائلة: ” شرحت الوضع لوالدي، ولم يعجبه الأمر، وبعدما علم بسلوك زوجي وشخصيته، طالبني بالذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منه بعدما رفض الطلاق ” ، لافتة: ” والدي قرر مساندتي للتخلص من تلك الشخصية، والذهاب معي إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده “.
دهــر⌛[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 57 دقيقة
سبب وجــيه••الجُبـن داء ماله دواء••
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55843 ] نشر منذ 34 دقيقة
هههههههههههههههههههههه ,,
,, هذا رجل مسالم ,,
,, على قولة القايل // لايهش ولا ينش ,,
,, وهذا زين .. إلا إذا هو لدرجة لايدافع عن نفسه إذا أُبتلي .. فهذي مصيبه ,,
,, الله يكون باالعون ,,