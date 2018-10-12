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  3. بعد زواج دام سنتين.. سيدة تطلب الخلع: ” ما بيعرفش يجيب حقه من الجيران “

بعد زواج دام سنتين.. سيدة تطلب الخلع: ” ما بيعرفش يجيب حقه من الجيران “

بعد زواج دام سنتين.. سيدة تطلب الخلع: ” ما بيعرفش يجيب حقه من الجيران “
القاهرة(صدى):

طلبت سيدة الخلع من زوجها بعد زواج دام لعامين بسبب أنه ضعيف الشخصية ويخاف من الصوت العالي، قائلة: ” بيخاف من المشاكل مع الجيران، وبيتنازل عن حقه بسبب شخصيته الضعيفة “.

وأضافت الزوجة، قائلة: ” عمري ما اتخيلت إن حظي هيقع مع راجل ما بيعرفش يجيب حقه تعبت معاه سنتين ومش قادرة أكمل “.

وبكت الزوجة، قائلة: ” شرحت الوضع لوالدي، ولم يعجبه الأمر، وبعدما علم بسلوك زوجي وشخصيته، طالبني بالذهاب إلى محكمة الأسرة للتخلص منه بعدما رفض الطلاق ” ، لافتة: ” والدي قرر مساندتي للتخلص من تلك الشخصية، والذهاب معي إلى محكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1106 ] نشر منذ 57 دقيقة

سبب وجــيه••الجُبـن داء ماله دواء••

[ عدد التعليقات: 55843 ] نشر منذ 34 دقيقة

هههههههههههههههههههههه ,,

,, هذا رجل مسالم ,,

,, على قولة القايل // لايهش ولا ينش ,,

,, وهذا زين .. إلا إذا هو لدرجة لايدافع عن نفسه إذا أُبتلي .. فهذي مصيبه ,,

,, الله يكون باالعون ,,

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