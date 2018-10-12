هيونداي i40 موديل 2019 تقدم بمحرك جديد وتحديثات داخلية عديدة

أميرة خالد(صدى):

تعتبر هيونداي i40 منافس قوي لسيارات فولكس فاجن باسات وغيرها من سيارات السيدان في الفئة D، وهذه السيارة في الإنتاج منذ عام 2011. كما تم تزويد i40 بنسخة استيشن واجن ، وقد حصلت على عدد من التحسينات كطراز عام 2019 ، بما في ذلك محرك سمارت ستريم ديزل بشاحن توربيني 1.6 لتر رباعي الاسطوانات من موديل I30 المدمج.

ويأتي محرك السيارة الجديد متوافق مع معايير الانبعاثات Euro 6d-TEMP ، ويتوفر المحرك Smartstream في اثنين من الاصدارات بقوة 113 و280 نيوتن متر مع ناقل حركة يدوي ، أو بقوة 133 حصان وعزم دوران 320 نيوتن متر مع ناقل مانيوال أو ناقل الحركة المزدوج ذي سبع سرعات. ويمكن للعملاء الذين يفضلون البنزين الحصول على محرك 1.6GDi، والذي تتميز بفلتر جسيمات وقوة 132 حصان.

وفيما يتعلق بالتصميم الخارجي ، زودت السيارة بشبكة تهوية خاصة تنضم إلى عجلات 16 و 17 و 18 بوصة مع اثنين من الألوان الداخلية الجديدة التي تشمل Merlot الأحمر والرمادي مع الأسود، وكذلك الفرش الجلدى الكامل. ومن ناحية أخرى ، تتميز السيارة بلوحة قيادة بلمسات معدنية.

وتشمل أحدث التحديثات SmartSense ، الذي يمثل مجموعة من وسائل الأمان النشطة وبرنامج مساعدة السائق في i40 على غرار نظام المساعدة لتجنب الاصطدام الأمامي بشكل قياسي ، مع المكابح المستقلة والتي تنشط على سرعة تصل إلى 10 كم / ساعة أو أعلى ، وفي السيناريو الأسوأ ، فإنه يستخدم أقصى قوة مكابح لتجنب حدوث تصادم أو تقليل التلف عندما يكون التصادم أمراً لا مفر منه.

وسوف تصل i40 الجديدة إلى الوكلاء في جميع أنحاء أوروبا في نهاية عام 2018. ولم يتم الإعلان عن الأسعار بعد ، ولكن لا يتوقع الكثير من التغيير في السعر عن الطراز السابق. وفي ألمانيا ، يتوقع أن يبدأ سعر i40 من حوالي 26.700 ألف يورو للاصدار الأساسي.