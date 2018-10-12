بالفيديو.. سقوط طريف لحكم مباراة الأرجنتين والعراق الودية

نواف السالم(صدى):

أثار الحكم المساعد الثاني في مباراة الأرجنتين والعراق الودية التي أقيمت أمس الخميس في الرياض ضحكات متابعي المباراة وجماهير كرة القدم بعدما سقط على أرض الملعب بطريقة طريفة.

الحكم المساعد، الاسترالي، أوين جودريك،كان يتابع إحدى الهجمات التي اقتربت من خط التماس في الدقيقة 6 من عمر المباراة إلا أنه لم ينتبه فانزلق على أرض الملعب، قبل أن ينهض من جديد مبتسما وسط صيحات الجماهير.

وفازت الأرجنتين 4-0 على العراق في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب فيصل بن فهد في الملز بالعاصمة السعودية الرياض.