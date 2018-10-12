عمرو دياب يفاجئ جمهوره من جديد

أماني الغامدي(صدى):

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة أخبار عن عودة الفنان المصري عمرو دياب للتعاون مع الشركة الخليجية ” روتانا ” التي يمتلكها رجل الأعمال السعودي والملياردير، الوليد بن طلال من جديد.

وجاء ذلك من خلال مقطع فيديو بثه الحساب الرسمي لقناة روتانا بتويتر احتفالًا بعيد ميلاده، أمس الخميس ،كما أكد الإعلامي ممدوح موسى عبر حسابه على ” فيس بوك ” تعاقد روتانا مع عمرو دياب لمدة 5 سنوات من جديد.

يذكر أن أن آخر تعاون بين “روتانا ” وعمرو دياب كان من خلال ألبوم ” شفت الأيام ” الذي طرح في عام 2015