فحص لمعرفة مدى احتمالية الإصابة بأمراض القلب مستقبلا

لندن(صدى):

كشف الباحثون في بريطانيا أن فحص أحد الجينات يمكنه أن يحدد أولئك الأشخاص الذين قد يكون لديهم ميل أكبر للإصابة بأحد أمراض القلب أو الجلطات والنوبات القلبية في المستقبل.

حيث أصبح أصبح بإمكان الآباء الآن معرفة مدى إمكانية إصابة أي من أبنائهم حديثي الولادة بأمراض القلب مستقبلاً مقابل 40 جنيها فقط، حيث يعتقد الخبراء أن المقابل المادي للفحص قليل جدا لإنقاذ حياة.

وعن تفاصيل هذا الاختبار، أوضح الخبراء أن من يظهرون نتائج سيئة في الفحص الجيني يُمكن إخضاعهم للمراقبة ومساعدتهم أثناء نموهم؛ وذلك لتفادي الأخطار المحدقة بهم، وفي تحسين مستوى معيشتهم بحيث لا يتعرضون لأمراض القلب.

حيث اعتمد الفحص على نظام نقاط يطلق عليه اسم ” سجل أخطار الجينوم ” ، الموجود في الحمض النووي لأفراد عينة الدراسة، حيث أظهرت الدراسة أن الذين سجلوا أعلى من 20% كانوا عرضة لأمراض القلب أكثر بأربع مرات ممن سجلوا نسبة أقل من 20%.

تجدر الإشارة إلى أن الباحثين اعتبروا هذا الاختبار أفضل طريقة لتوقع الإصابة بأمراض القلب، أو احتمال تطويرها من أي مؤشرات أخرى مثل ” ارتفاع مستويات الكوليسترول أو ضغط الدم ” .