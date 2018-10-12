صدمة للرجال.. تقنية جديدة تتيح الإنجاب دون حاجة إلى التزاوج من الذكور

بكين(صدى):

اكتشف علماء صينيون، تقنية طبية تتيح الإنجاب دون حاجة إلى التزاوج والذكور، لكن هذه الطريقة “المثيرة” جرى تجريبها على الفئران فقط حتى الآن، حيث اعتمدت التقنية على الهندسة الوراثية فأخذت الحمض النووي من فأر أنثى وخلايا جذعية من أنثى أخرى ثم تم إخصاب البويضة عبر عملية تسمى “تحرير الجينات”، وفي نتيجة مدهشة، ولدت فئران سليمة ومعافاة من جراء هذه التقنية، واستطاعت أن تعيش بصورة عادية.

وحاول الفريق العلمي أن يحصل على مولود من فأرين ذكرين فلم يعيشا سوى يومين فقط ثم نفقا، وتشكل هذه النتيجة خلاصة صادمة، فالمعروف أن الثدييات تتوالد فقط عن طريق العلاقة الجنسية، كما أشار الباحث الطبي الصيني، كي زهو، وهو أحد المشاركين في الدراسة، أن بعض الحيوانات تستطيع التوالد من خلال علاقة مع شريك من الجنس نفسه، لكن ذلك يحدث لدى الأسماك والبرمائيات أما الثدييات فوضعها مختلف تماما.