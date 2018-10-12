هيئة السياحة: منع المرأة من سكن الفنادق مخالفة

نايف السالم(صدى):

أكدت هيئة السياحة والتراث الوطني، أن منع الفتيات العازبات من السكن في المنتجعات والفنادق بدعوى أنها مخصصة للعوائل يعتبر مخالفة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمراة السكن في الفنادق ببطاقة الأحوال فقط ولا يشترط طلب بطاقة العائلة، لافته إلى أن النظام لا يفرق بين العوائل والعزاب.

وعن الآثار النبوية، أشارت الهيئة غلى أنه جميع الآثار النبوية مسجلة في السجل الوطني للآثار ومدرجة ضمن برنامج مواقع التاريخ الغسلامي ومشاريع الهيئة المستقبلية.

وأضافت أنه تم تسجيل 8268 موقعًا أثريًا وتراثيًا في السجل الوطني وتأخيل 60 موقعًا منها لاستقبال الزوار، لافته إلى أنه جار العمل حاليًا من أجل تطوير وتأهيل بئر رومة.

كما لفتت إلى أنه تم إغلاق المواقع الأثرية في مدينة العلا بالتنسيق مع الهيئة الملكية لتطوير العلا، مشيره إلى أن الإغلاق إجراء مؤقت للتطوير ومواجهة الأعداد المتزايدة من الزوار.