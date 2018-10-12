خلال الساعات الماضية.. خسائر عسكرية وبشرية للحوثيين على جبهتين

فهمي محمد(صدى):

شهدت صفوف مليشيات الحوثي الإيرانية خسائر عسكرية وبشرية فادحة على جبهتي البيضاء جنوبي اليمن والحديدة على الساحل الغربي؛ وذلك خلال الساعات الماضية.

حيث قُتل وأُصيب عدد من مسلحي الميليشيات بنيران قوات المقاومة، خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع تابعة لها في مديرية ” ذي ناعم ” شمال شرقي محافظة البيضاء.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر ميدانية أن مقاتلي المقاومة تصدوا لمحاولة التسلل في مواقع تمركزهم بمفرق ” يفعان ” ؛ لتندلع اشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

كما شهدت محافظة الحديدة مواجهات بين الحوثيين وقوات المقاومة المشتركة المدعومة بغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، خلال الساعات الماضية.