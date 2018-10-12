الضمان الصحي: نسترجع جزءاً من قيمة التأمين الطبي للوافدين في هذه الحالة

علي القحطاني(صدى):

أكد مجلس الضمان الصحي أن جميع العاملين الوافدين المؤمن عليهم بالمملكة سيحصلون على مستحقاتهم المسجلة في بوليصة التأمين حتى مغادرتهم للمملكة بصورة نهائية، في حين يسترجع المجلس قيمة التأمين عن الفترة المتبقية في البوليصة.

وكشف المجلس أن التأمين الطبي يشمل العديد من الحالات الصحية من بينها جراحات السمنة المفرطة التي لا تتجاوز تكلفتها 20 ألف ريال لجميع الفئات.

وأكد أنه في حالة عمل الزوجة يصبح صاحب العمل ملزما بالتأمين عليها أيضا، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب الضوابط لتأمين التابعين على وثيقة تأمين صاحب العمل نفسه.