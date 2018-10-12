وفاة الملحن أحمد الفهد بالقاهرة

أماني الغامدي(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى الملحن السعودي أحمد الفهد الطبيشي، صباح اليوم الجمعة، إثر أزمة قلبية أثناء تواجده خارج المملكة.

وكان الملحن القدير أحمد الفهد متواجد في العاصمة المصرية القاهرة، أثناء تعرضه لسكتة قلبية التي توفى على إثرها.

ونعى الفهد العديد من المشاهير والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ والرئيس التنفيذي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات سالم الهندي.

يُذكر أن أحمد الفهد لحث الكثير من الأغاني والأعمال الوطنية، منها ” قائد السلام ” التي كانت مهداة للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، و” تقطع يده ” والتي كانت مهداة للقوات المسلحة السعودية.

وكانت آخر نشاطات الراحل في مواقع التواصل الاجتماعي، نشره صورة لرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ عندما كان في المستشفى أواخر أغسطس الماضي داعيه له بالشفاء.