النفط يقفز أكثر من 1% بعد هبوط ليومين

وكالات(صدى):

قفزت أسعار النفط واحدا بالمئة اليوم الجمعة متعافية من هبوط استمر على مدى يومين بدعم من ارتفاع واردات الصين من الخام، لكن الأسعار ما زالت تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.

وزادت العقود الأجلة لخام برنت 1.02 سنت، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، إلى 81.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش. وتراجع العقد 3.4 بالمئة يوم الخميس بعد هبوط حاد في أسواق الأسهم وإشارات على أن المخاوف بشأن الإمدادات كان مبالغا فيها.

وما زال برنت على مسار الانخفاض 3.4 بالمئة هذا الأسبوع، في أكبر هبوط خلال نحو أربعة أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة، إلى 71.77 دولار للبرميل بعد أن هبطت ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة. والخام على مسار الانخفاض 3.5 بالمئة هذا الأسبوع.

وأظهرت بيانات جمارك اليوم الجمعة أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في سبتمبر أيلول بلغت أعلى مستوياتها منذ مايو أيار.