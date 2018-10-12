” مارتينيز ” يكشف السر وراء عدم تقديمهم الأداء الجيد خلال مباراتهم أمام العراق

نواف السالم(صدى):

أكد لاوتارو مارتينيز لاعب المنتخب الأرجنتيني أن أرضية الملعب لم تساعدهم على تقديم الأداء الجيد وتقديم كل مالديهم في بدايات المباراة، إلا أنهم استطاعوا تحقيق المطلوب والانتصار، لافتا إلى استعدادهم لمواجهة البرازيل المقبلة.

وأضاف مارتينيز: ” بدأنا المباراة بشكل جيد، لكن أرضية الملعب لم تساعدنا في البداية بسبب صلابتها وعدم مرونتها، وهو الأمر الذي منعنا من تقديم كل مالدينا في المباراة رغم تحقيقنا الانتصار برباعية ” .

وعن الهدف الذي أحرزه، قال نجم إنتر ميلان الإيطالي إن اللعبة التي أتى منها الهدف كان هناك اتفاق بينه وبين زميله كونيا الذي مرر الكرة له بشكل رائع وأسكنها برأسه في الشباك العراقية.