لاعب الاتفاق خوانكا عن عيشه بالدمام: هناك أمور كثيرة مختلفة فيها
أعرب لاعب الاتفاق الأرجنتيني كريستيان خوانكا، عن سعادته من التعامل الذي يجده من رئيس النادي خالد الدبل، مبينًا أنه بدأ ينسجم بعد تحسن الجو العام بشكل تدريجي.
وقال ” خوانكا ” عن الثلاثية التي سجلها في شباك الفيحاء: ” سعيد بالثلاثية التي سجلتها في شباك الفيحاء في الجولة الماضية، ونيل النقاط الثلاث أمر هام للفريق، وأنا سعيد أيضا بإنجازي الشخصي بإحراز ثلاثة أهداف في لقاء واحد ” .
كما أشار إلى أنه احتفظ بالكرة عقب اللقاء، وطلب من زملائه التوقيع عليها؛ لأنه إنجاز يعود للفريق كاملا وليس له وحده.
أما فيما يخص بعيشه وزوجته في الدمام، قال ” خوانكا ” : ” هناك أمور كثيرة مختلفة في الدمام، كما أن موضوع اللغة مؤثر كثيرًا، خصوصا مع زوجتي ” .
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