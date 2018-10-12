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لاعب الاتفاق خوانكا عن عيشه بالدمام: هناك أمور كثيرة مختلفة فيها

لاعب الاتفاق خوانكا عن عيشه بالدمام: هناك أمور كثيرة مختلفة فيها
ماجد محمد(صدى):

أعرب لاعب الاتفاق الأرجنتيني كريستيان خوانكا، عن سعادته من التعامل الذي يجده من رئيس النادي خالد الدبل، مبينًا أنه بدأ ينسجم بعد تحسن الجو العام بشكل تدريجي.

وقال ” خوانكا ” عن الثلاثية التي سجلها في شباك الفيحاء: ” سعيد بالثلاثية التي سجلتها في شباك الفيحاء في الجولة الماضية، ونيل النقاط الثلاث أمر هام للفريق، وأنا سعيد أيضا بإنجازي الشخصي بإحراز ثلاثة أهداف في لقاء واحد ” .

كما أشار إلى أنه احتفظ بالكرة عقب اللقاء، وطلب من زملائه التوقيع عليها؛ لأنه إنجاز يعود للفريق كاملا وليس له وحده.

أما فيما يخص بعيشه وزوجته في الدمام، قال ” خوانكا ” : ” هناك أمور كثيرة مختلفة في الدمام، كما أن موضوع اللغة مؤثر كثيرًا، خصوصا مع زوجتي ” .


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