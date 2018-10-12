الإسكان تستعد لتسليم 112 شقة فاخرة في ” عمائر الجوهرة “

نايف السالم(صدى):

انتهت وزارة الإسكان من إنجاز مشروع ” عمائر الجوهرة ” بنسبة 100%، ويأتي هذا المشروع في إطار برنامج ” سكني ” الذي يهدف لتمليك المنازل للمواطنين في أقرب وقت ممكن.

ويتكون المشروع الذي يقع شمال مدينة الرياض من 112 شقة بمواصفات فاخرة تتناسب وتصاميم عصرية تتناسب مع أذواق المواطنين وطبيعة المجتمع السعودي.

ووفقا للمدير الإداري بالمشروع، محمد الجاسر، يتكون ” عمائر الجوهرة ” من 4 عمائر رئيسية تحتوي كل منها 28 شقة تصل مساحة الواحدة منها إلى 192 م2 ، كما تم تزويدها بجميع الخدمات اللازمة، إضافة إلى توفير جميع التسهيلات التي توفر الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

هذا وتتراوح مدة الضمان للمستفيدين ما بين 10 سنوات للعزل الحراري والمائي، ومثلها للهيكل الإنشائي، وأعمال العزل، بينما سيحصل المستفيدين على ضمان سنة واحدة على كل من الأعمال الكهربائية والميكانيكية