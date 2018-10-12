شيرين عبدالوهاب عن ” الهضبة ” : لا يوجد حرب ولا داعي للمقارنة

أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، حقيقة الخلاف الدائر بينها وبين الفنان الكبير عمرو دياب ” الهضبة ” ، مؤكده عدم وجود حرب بينهما.

وهنأت شيرين عبدالوهاب خلال لقاء إذاعي معها الهضبة عمرو دياب على ألبومه الجديد، متمنيه له الخير والنجاح في أعماله المقبلة.

وطالبت شيرين خلال اللقاء الجمهور بعدم وضع اسمها بجانب اسم فنان كبير يسبقها بكثير من سنين النجومية، قائله ” كل فنان يتعب في مكانه الخاص به لا داعي لوجود مقارنات، لأن مشوار الفنان عمرو دياب مختلف عن مشوار أي حد، وأنا في مكان ودياب في مكان آخر، ولا يوجد حرب بيننا، وأتمنى الخير لكل الفنانين ” .

وأضافت ” أنا إنسانة بسيطة وربنا هو اللي بيكرمني، وعارفة مقداري كويس، ولن أقارن نفسي بأي حد حتى لو سبقني بنجاحه بيوم واحد، فليس من العقل أن أطرح ألبومي في وقت معين بغرض محاربة دياب، لأن له مكانه الخاص في النجاح، فأنا ببساطة حينما أنتهي من العمل في ألبومي سأصدره، ولن يمر شهر أكتوبر إلا بوجود ألبومي في الأسواق ” .

يُذكر أن الخلافات نشبن بين عمرو دياب وشيرين منذ فرح الفنان عمرو يوسف وكندة علوش في شهر يونيو الماضي، عندما هاجمت الهضبة على خشبة المسرح، والتي واجهها جمهور عمرو دياب بموجة انتقادات حادة.