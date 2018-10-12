حافظ يؤكد: انقطاع الانترنت لا يؤثر على خدمات البنوك وبطاقات مدى

عادل الحربي(صدى):

كشف المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، مدى تأثير انقطاع خدمة الانترنت في أي قطاع على خدمات البنوك وبطاقات ” مدى ” المصرفية.

وأكد ” حافظ ” عدم تأثر خدمات البنوك وبطاقات ” مدى ” في حال انقطاع خدمة الانترنت، قائلًا ” شبكات البنوك وتعاملاتها الداخلية مغلقة ومحكمة، وبالتالي لن يوجد أي تأثير على شبكة البنوك ومعاملاتها المصرفية ” .

وأشار إلى أن الإشكالية تكمن عندما يتعامل عملاء البنوك مع شبكات مفتوحة للوصول للمصارف، وهي التي تعتمد على الشبكة العنكبوتية ” الانترنت ” وبالتالي قد تتأثر عملية التواصل في حل استخدام هذه الشبكة.

كما لفت ” حافظ ” إلى أنه في حال تعطل الاتصال والوصول للخدمات، يفضل الرجوع للمشغل أو المسؤول عن هذه الشبكات.