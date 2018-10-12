رجل يذبح زوجته بسكين أمام أطفاله لسبب غريب

القاهرة(صدى):

أقدم مصري على ذبح زوجته بسكين أمام أطفاله بعدما رفضت إعطائه النقود لشراء المخدرات، حيث نشبت مشاجرات لفظية بينهما و بدأ الزوج فى مطالبة الضحية بالمال وامتنعت كعادتها فانهال عليها ضرباً ” أنا بأقولك هاتى الفلوس.. انت مش هتخدهم غير على جثتى “.

وتفصيلا: اعتدى رجل على زوجته بالضرب المبرح بعدما علم أنها لديها أموال بحوزتها طالبها بإعطائها له ” أنا عاوز الفلوس اللى معاكى علشان أنا مزنوق اليومين دول ” ، فرفضت الزوجة إعطاء أموالها لزوجها تأميناً لمستقبل أولادهما، لم يجد الزوج ما يفعله غير أن يصر على الحصول على أموال زوجته، حيث كانت المجنى عليها متمسكة بأموالهما وتريد إعادته لصوابه ومنعه من تعاطيه للمخدرات، وأمام ذلك صممت الزوجة على عدم إعطاء الأموال لزوجها.

وقام بإحضار سكين من المطبخ وطعنها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة وسط صراخات أطفالها حيث ظلت الزوجة تنزف والأطفال يصرخون والزوج فى ذهول، و يده مليئة بالدماء، وفر المتهم من البيت بعدما سدد لزوجته ثلاث طعنات، الصراخ يزداد على أمهم.