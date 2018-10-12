بعد تعرضه لوعكة صحية.. مصير حفل تامر حسني بالجامعة الكندية مجهول

أماني الغامدي(صدى):

كان من المقرر أن يُقيم الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائيًا لطلاب الجامعة الكندية بالشيخ زايد، إلا أنه تعرض لوعكة صحية شديدة عقب انتهاء تصويره برنامج ” صاحبة السعادة ” .

وعلى إثر ذلك، قامت الصفحة الرسمية للجامعة الكندية بالشيخ زايد على ” فيس بوك ” بالدعاء لـ ” تامر ” بالشفاء العاجل ولم يتم التصريح عن قرار نهائي بإلغاء الحفل أو إقامتها.

وكان الحساب الرسمي للفنان تامر حسني، قد كشف عن نقله إلى إحدى مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر بعد انتهاء تصويره برنامج صاحبة السعادة؛ لتعرضه لوعكة صحية شديدة.

اقرأ ايضًا: