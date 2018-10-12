بعد تعرضه لوعكة صحية.. مصير حفل تامر حسني بالجامعة الكندية مجهول
كان من المقرر أن يُقيم الفنان المصري تامر حسني حفلاً غنائيًا لطلاب الجامعة الكندية بالشيخ زايد، إلا أنه تعرض لوعكة صحية شديدة عقب انتهاء تصويره برنامج ” صاحبة السعادة ” .
وعلى إثر ذلك، قامت الصفحة الرسمية للجامعة الكندية بالشيخ زايد على ” فيس بوك ” بالدعاء لـ ” تامر ” بالشفاء العاجل ولم يتم التصريح عن قرار نهائي بإلغاء الحفل أو إقامتها.
وكان الحساب الرسمي للفنان تامر حسني، قد كشف عن نقله إلى إحدى مستشفيات منطقة ٦ أكتوبر بعد انتهاء تصويره برنامج صاحبة السعادة؛ لتعرضه لوعكة صحية شديدة.
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