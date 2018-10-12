نشاط مريب في حساب ” خاشقجي ” يثير تساؤلات متابعيه

علي القحطاني(صدى):

أثار نشاط حساب المواطن جمال خاشقجي في «تويتر» تساؤلات رواد التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن حذف حسابه 20 تغريدة في وقت لا يزال مختفيا.

وترجع إلى الأذهان بداية قضية اختفاء خاشقجي، بعد أن زعمت السيدة التركية، أنها خطيبته رغم نفي عائلته، أن هواتف جمال خاشقجي في حوزتها مما يرجح أن تكون «السيدة اللغز» أكثر من مجرد مثيرة للقضية.

ومن جهته، اعتبر المدون طراد الأسمري النشاط في حساب خاشقجي خلال الساعات الماضية بـ«الحركة المريبة»، موضحا أن حذف تغريدات، وإضافة وحذف أشخاص من المتَابعين تم حذف أكثر من 130 تغريدة من الحساب من بعد اختفائه بيومين، وحذف 11 شخصا من المتابعة وإضافة 3 أشخاص!.