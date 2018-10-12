” الفقر ” يدفع أبوين لعرض طفلهما للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي

القاهرة(صدى):

أقدمت سيدة مصرية وزوجها على عرض جنينها الذي لم يولد بعد للبيع على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعي ” فيسبوك ” مُقابل 20 ألف جنيه؛ بسبب ظروف معيشتهم الصعبة.

وبالتطرق للتفاصيل، قالت ” الأم ” : ” كنت أعيش مع زوجي حياة هادئة إلا أن ظروف المعيشة صعبة وكانت دائمًا السبب في المشكلات بيني وبين زوجي، حتي رُزقنا بطفلتنا الأولى فازداد الحياة صعوبة؛ لعجزنا عن توفير ابسط احتياجاتها ” .

وتابعت ” الأم ” : ” قررنا أنا وزوجي أن نكتفي بطفلتنا الأولي وتوجهت بالفعل إلى أحد مراكز الصحة لأخذ وسيلة لمنع الحمل، حتي أصبت بحالة إعياء ذات يوم وتوجهنا للطبيب لأعلم أني حامل في الشهر الخامس، ليتفاجأ زوجي ويسبني بالألفاظ كما حاول الاعتداء علي ” .

وأوضحت ” الأم ” أنها حاولت التخلص من الجنين إلا أن الطبيب رفض وأكد لها أن في ذلك خطورة عليها، حتي قرأت على مواقع التواصل الاجتماعي أن أمهات كثيرات تردن ” التبنى ” .

حيث قالت ” الأم ” : ” طرأت لى فكرة أن أسعد أسرة تتمنى طفلاً وأحقق لطفلى مستقبلاً أفضل؛ لأنه معى سوف يعيش حياة صعبة مثل شقيقته، بالفعل اتفقت مع زوجى وعبر صفحة ( طفل للتبنى ) على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، أعلنت عن رغبتى فى التخلص من الجنين ” .

ووافقت الزوجة وزوجها على إحدى الأسر التى قررت أن تدفع لى 20 ألف جنيه، وأن يكون التنازل نهائيًا، وألا تتدخل الأم فى أى شىء يخص الطفل وأن تنسى الموضوع تمامًا ” .

وتوجهت ” الأم ” بالفعل للمستشفى لإجراء عملية الولادة؛ إلا أنها تفاجأت عقب إجراء عملية الولادة بالقبض على زوجها ووضع حراسة على الأم وطفلها؛ وذلك بعد تقديم بلاغ ضد الأم والأب لعرضهما طفلىها للبيع على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم حبس الأم والأب ولم يتم بيع الطفل.