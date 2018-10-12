هيئة المساحة الجيولوجية: 3 هزات ارتدادية شهدتها أملج

محمود البلوي(صدى):

صرح طارق أباالخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، بأن ثلاث هزات ارتدادية شهدتها أملج حتى الآن بعد الهزة الأولى التي وقعت شرقي المحافظة.

وعن ذلك، قال ” أبا الخيل ” : ” الهزة الارتدادية الأولى كانت بقوة ٢.٣ والثانية بقوة ١.٩ والهزة الثالثة ١.٩ ” .

وعن سبب النشاط الزلزالي، أوضح ” أبا الخيل ” أن هذا النشاط الزلزالي يرجع للصدوع الحديثة المنتشرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع النشاط الزلزالي على مدار الساعة.

يُذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية كانت قد أعلنت عن ‏‫تسجيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالهيئة هزة أرضية مساء أمس الخميس بقوة ٣.٧ درجات على مقياس ريختر في الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي.