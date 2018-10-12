هيئة المساحة الجيولوجية: 3 هزات ارتدادية شهدتها أملج
صرح طارق أباالخيل، المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية، بأن ثلاث هزات ارتدادية شهدتها أملج حتى الآن بعد الهزة الأولى التي وقعت شرقي المحافظة.
وعن ذلك، قال ” أبا الخيل ” : ” الهزة الارتدادية الأولى كانت بقوة ٢.٣ والثانية بقوة ١.٩ والهزة الثالثة ١.٩ ” .
وعن سبب النشاط الزلزالي، أوضح ” أبا الخيل ” أن هذا النشاط الزلزالي يرجع للصدوع الحديثة المنتشرة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الهيئة تتابع النشاط الزلزالي على مدار الساعة.
يُذكر أن هيئة المساحة الجيولوجية كانت قد أعلنت عن تسجيل محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالهيئة هزة أرضية مساء أمس الخميس بقوة ٣.٧ درجات على مقياس ريختر في الساعة التاسعة ودقيقتين بالتوقيت المحلي.
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