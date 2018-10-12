” كنت بحاجة للراحة ” ..أقوال عربي متهم بسرقة سيارة

أبوظبي(صدى):

حجزت محكمة جنح أبوظبي قضية رجل من جنسية عربية، متهم بمحاولة سرقة سيارة ،للحكم في 17 أكتوبر الجاري.

وتعود السيارة لامرأة خليجية ورغم ضبط المتهم متلبسًا الا أنه أنكر التهم الموجهة إليه.

‏وأوضح المتهم أنه بعد مغادرته لمنزل أحد أصدقائه، شعر بالتعب والإرهاق الشديدين، ووجد نوافذ السيارة مفتوحة فاقترب منها، وأدخل يديه من النافذة ليتمكن من فتح الباب بهدف أن يستلقي في السيارة ويرتاح لمدة 15 دقيقة إلى حين أن يستعيد عافيته.

وأشار إلى أنه لم تضبط معه أي مسروقات، حيث لم يلمس أي من محتويات السيارة أو مقتنيات مالكة السيارة، مطالباً ببراءته من التهمة المسندة إليه.