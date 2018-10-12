أهالي غزة يستعدون لجمعة ” انتفاضة القدس “

القدس(صدى):

يستعد أهالي غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات ” انتفاضة القدس ” ، رفضاً للحصار والإغلاق على الحدود الشرقية للقطاع.

وكانت الهيئة الوطنية لمخيمات مسيرة العودة وكسر الحصار، قد دعت الجماهير الفلسطينية، للمشاركة في فعاليات مسيرات العودة التي ستنطلق بعد ظهر اليوم الجمعة.

وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين بالعودة، رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار عن قطاغ غزة.

يذكر أن إجمالي عدد الشهداء الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الاحتلال على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار الحدودية، قد بلغ 198 شهيداً، بينهم 37 طفلاً.