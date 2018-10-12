جمل يسقط صاحبه أرضًا ويقتله بالقنفذة
لقي مواطن مصرعه بالقنفذة، إثر تلقيه ضربات من جمل تعود ملكيته له.
وكان المواطن قد تدخل لفض اشتباك بين الجمل وآخر، حيث حاول السيطرة على جمله وتقييده لإنهاء الأمر، ومنعه من مواصلة القتال.
وهاجم الجمل صاحبه ،وأسقطه أرضًا ونزل على صدره وواصل ضرباته حتى فارق الحياة.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4251 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوة الابالله
شكله قافلة معه سفينه الصحراء خبرتي انه يصبر حيل بس لا وصلت تزعله يصير خبيث ينسفك نسف سبحان الله
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه…
القمل رمز للزبر…
لاكن حتى مع الحيوان … شدة الغضب تعمي البصر…
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 2 ساعتين
الجمل مثل الرجل ان اهنته ..فأحذره..
ومع انه يعرف صاحبه ويحبه..
وقد لايطيع الا صاحبه..
لكن ان فقد شعوره..فلن يرحم ابدا.
ومن الغلط ..اهمال الجمال حتى يتقاتلون ..
حصل هذا ..عندنا تهاجموا جملين ..وجاء صاحب واحد من. الجمال . العراك بمساعدة جماعة ..معه
تخيلوا ..انه اختار صاحبه من بين الناس لأنه كان يضربه بقوة ..
اختاره ومسك يده..حتى قطعها ..والله قطعها .
وراح مستشفى عسير ..بكفه لكن قالوا له خلاص ماتتفع..
ابو عمار[ عدد التعليقات: 20320 ] نشر منذ 2 ساعتين
كان يجب ان يكون حذر في هذا الموقف رحمه الله
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد