جمل يسقط صاحبه أرضًا ويقتله بالقنفذة

نايف السالم(صدى):

لقي مواطن مصرعه بالقنفذة، إثر تلقيه ضربات من جمل تعود ملكيته له.

وكان المواطن قد تدخل لفض اشتباك بين الجمل وآخر، حيث حاول السيطرة على جمله وتقييده لإنهاء الأمر، ومنعه من مواصلة القتال.

وهاجم الجمل صاحبه ،وأسقطه أرضًا ونزل على صدره وواصل ضرباته حتى فارق الحياة.