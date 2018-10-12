حقيقة ” سيلفي ” خاشقجي وخطيبته المزعومة
خضعت الصورة المتداولة لجمال خاشقجي مع خطيبته التركية المزعومة خديجة جنكيز، للتحليل التقني، لكشف ما إذا كانت حقيقية أم مفبركة.
وحلل موقع ” Middle East Guardians ” الصورة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، لتكشف الحليلات أن الصورة مفبركة وليست واقعية.
وكشفت تحليلات الموقع أن الفحص الدقيق بصيغة ( HD ) أظهر بيانات وصفية، بينما اختفت بيانات الكاميرا، وعند التكبير 7000%، وجد أن الحواف مسننة وضبابية على إيشارب خديجة.
وبحسب الموقع، و بالنظر لصورة خديجة بجوار خاشقجي يبدو أن هناك ظلالا متعمدة، و لا تتوافق الظلال على الصورة مع الإضاءة والعشب بالقرب من خديجة، كما أن الظلال على وجهها، خاصة منطقة النظارات لا تتوافق مع الإضاءة.
وأوضح التحليل أن صورة جمال حقيقية ولكن جرى التلاعب بها لأن لون قميصه يبدو مشبعا، وتم أخذ عينات الألوان على الصورة الأصلية (HD)، ما كشف عن تشبع مفرط في منطقة القميص.
إضافة إلى وجود ثمة اختلافات على الصورتين، حيث إن صورة جنكيز تم تكبيرها لتتناسب مع صورة جمال.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 20320 ] نشر منذ 4 ساعات
دائما الحمدين فاشلين
الابهاوي[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 3 ساعات
يعني هو الخاين متفق معاهم
بورعي بيه[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 ساعات
هم اعداء الوطن ولن تفلح اكاذيبهم
المحقق سليمان ديميرل ازمير[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 ساعات
…………………….
مبارك السرحاني[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههه
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 63 ] نشر منذ 2 ساعتين
اعتقد ان جمال تعرض لخيانه داخليه من اتباعه عند خروجه من السفاره وقتلوه كي تكتمل خطة الاختفاء ركب معهم عند خروجه من السفاره وغدرو به كي تتكتمل خطتهم جمال غدر به من اتباعة.
عبد اللهhabd[ عدد التعليقات: 81 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
لا حول ولا قوة إلا بالله
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
زائر[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 1 ساعة
دخل ولم يخرج
شبنان الدوسري محافظة الافلج جوار سوق الغنم[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 53 دقيقة
حتى الان الفلم الهندي ( دخل ولم يخرج)
لكن قريبا سيكون الفلم الهندي (دخل وخرج)
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 55835 ] نشر منذ 14 دقيقة
انا لاتهمني هذه الصوره وحيثياتها ,,
,, الأهم هو احد الإحتمالين اللذين ذكرت سابقاً ,,
.. خرج الرجل من السفاره وتلقفته أيدي الغدر ، إما إستخبارات احدى الدول المعاديه ( وهي من تتباكى عليه الآن كقطر وإيران ممثلةً بحزب الشيطان في لبنان ) ، او يكون من بلطجية الإخوان المفلسين .. او بتعاون الجميع مجتمعين .. وأياً كان .. فلابد وأن الإستخبارات التركيه على علمٍ بهذا وتحت إشرافهم مباشرةً ,,
,, طبعاً الهدف إحراج وإتهام الدولة السعوديه ,,
,, ولكن يأبى الله ، لابد وان تظهر الحقيقه وتعود عليهم دسائسهم ومكرهم باالويل والوبال والثبور .. بإذنه تعالى.