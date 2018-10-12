حقيقة ” سيلفي ” خاشقجي وخطيبته المزعومة

علي القحطاني(صدى):

خضعت الصورة المتداولة لجمال خاشقجي مع خطيبته التركية المزعومة خديجة جنكيز، للتحليل التقني، لكشف ما إذا كانت حقيقية أم مفبركة.

وحلل موقع ” Middle East Guardians ” الصورة التي نشرتها صحيفة واشنطن بوست، لتكشف الحليلات أن الصورة مفبركة وليست واقعية.

وكشفت تحليلات الموقع أن الفحص الدقيق بصيغة ( HD ) أظهر بيانات وصفية، بينما اختفت بيانات الكاميرا، وعند التكبير 7000%، وجد أن الحواف مسننة وضبابية على إيشارب خديجة.

وبحسب الموقع، و بالنظر لصورة خديجة بجوار خاشقجي يبدو أن هناك ظلالا متعمدة، و لا تتوافق الظلال على الصورة مع الإضاءة والعشب بالقرب من خديجة، كما أن الظلال على وجهها، خاصة منطقة النظارات لا تتوافق مع الإضاءة.

وأوضح التحليل أن صورة جمال حقيقية ولكن جرى التلاعب بها لأن لون قميصه يبدو مشبعا، وتم أخذ عينات الألوان على الصورة الأصلية (HD)، ما كشف عن تشبع مفرط في منطقة القميص.

إضافة إلى وجود ثمة اختلافات على الصورتين، حيث إن صورة جنكيز تم تكبيرها لتتناسب مع صورة جمال.

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